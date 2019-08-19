Semih Saygıner: İlk kez yağmur altında bilardo oynadım

Sivas Valiliği, Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 4 Eylül Bilardo Şampiyonası düzenlendi. Kentteki bir bilardo salonunda gerçekleşen ve 3 gün süren şampiyonaya 20 ilden 96 sporcu katıldı.

Şampiyonanın Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen kapanış törenine, üç bant bilardo oyuncusu ve dünya şampiyonu Semih Saygıner de katıldı.

Şampiyonada dereceye giren sporculara kupa ile madalyaları, Sivas Valisi Salih Ayhan, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve Semih Saygıner tarafından verildi.

Müze bahçesinde Semih Saygıner ile Sivas Valisi Salih Ayhan arasında gerçekleştirilen gösteri maçı, sağanak nedeniyle yarıda kalarak bilardo salonuna alındı. Ayhan ve Saygıner gösteri maçında hünerlerini sergiledi.

"İLK KEZ YAĞMUR ALTINDA BİLARDO OYNADIM"

Semih Saygıner, ilk kez yağmur altında bilardo oynadığını dile getirdi.

Sivas'ta böyle bir aktivite yapılmasının mutluluğunu yaşadığını ifade eden Saygıner, şunları kaydetti:

"Her ilde yapılması gerekiyor sadece Sivas'ta değil. Her ilde bunun yaygınlaştırılması gerekiyor. Sosyal medya ve teknoloji tamam ama gerçek dünya var. Bilardo öyle bir spor ki gençlerin her türlü duyguyla, yanlışla tanışabileceği bir şey. Yani yanlış yaptığı zaman kendini geliştirme çabası içerisine girecek, hatalarını görecek. Birbirine fiske vurmadan maç kazanacak. Çok iyi şeyler yapmasına rağmen maç kaybedecek. Bu insanı çok disipline eden bir şey. Bu anlamda bilardo önemli bir yer taşıyor. Ülkemizde bu spora verilen destek için teşekkür ediyorum."