Semih Şentürk: 4 aydır 5 kuruş para almıyoruz

Tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden birini geçiren Eskişehirspor’da tecrübeli golcü Semih Şentürk takımın içinde bulunduğu duruma isyan etti.

4 AYDIR PARA ALMIYORUZ

Semih Şentürk Eskişehirspor’da yaşanan sıkıntılar ile ilgili şunları söyledi:

“Eskişehirspor’un bu kadar sahipsiz kalacağını hiç tahmin etmiyordum. Dikkat çekmek için bunu yaptık. 4 aydır 5 kuruş para almadan idmanlara maçlara çıkıyoruz, her şeyin bir sonu var ama. Bu süreç devam ederse orada oynatacak futbolcu bulamazlar. Eskişehirspor terk edilmiş bir takım gibi duruyor. Taraftarı bu takımı sahiplenmese daha kötü günler görürdü.”