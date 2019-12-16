Semih Şentürk, Beykozspor'la anlaştı

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu Semih Şentürk, yeşil sahalardan kopamıyor...

Son olarak Eskişehirspor'da forma giyen, Mayıs 2018'den bu yana boşta olan 36 yaşındaki oyuncu, Beykozspor'la el sıkıştı ve objektiflere poz verdi.

Beykoz Kulüp Başkanı Zeki Aksu da prensip anlaşmasını teyit ederken, yıldız oyuncunun salı günü antrenmana çıkmasını beklediklerini dile getirdi.

2. YARI FORMA GİYECEK

Beykoz'da yaşayan Şentürk, kurallar gereği sarı-siyahlılara ocak ayındaki ara transfer döneminde katılacak. Türk futbolunun köklü kulüplerinden olan ve uzun yıllar profesyonel liglerde mücadele eden Beykoz, bu sezon İstanbul Süper Amatör Lig 8. Grup'ta yer alıyor.

Beykoz ekibi, 11. haftanın sonunda ikinci basamakta yer alıyor.