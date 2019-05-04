Semra Karaaslan'ın hedefi Avrupa şampiyonluğu

14 yaşında tanıştığı atletizmde ulusal ve uluslararası şampiyonalarda birçok madalya kazanan 21 yaşındaki milli sporcu Sema Karaaslan, son olarak şubat ayında İstanbul'da düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda 800 metrede birinci oldu.

Nisan ayında Antalya'da düzenlenen 3 bin metre olimpik deneme yarışmalarında Avrupa Şampiyonası barajını geçen başarılı sporcu, temmuz ayında İsveç'te yapılacak Avrupa 23 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Semra, Etiyopyalı orta ve uzun mesafeci Genzebe Dibaba gibi koşmak istiyor.

ŞAMPİYONLUK İÇİN YOĞUN ÇALIŞIYORUM

Beşiktaş Kulübü sporcusu Semra Karaaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, performans ödevi için okulundan kırtasiyeye koşarken beden eğitimi öğretmeni tarafından keşfedildiğini söyledi. Atletizmi ortaokulda beden eğitimi öğretmeni sayesinde sevmeye başladığını belirten genç sporcu, şöyle konuştu: "İlk yarışımız Kırşehir'deydi. Onun için hazırlanıyorduk. Antrenmanlara başladıktan bir hafta sonra okulda ayağımı burktum. Ayağımı alçıya aldılar. Yarışmalara benim yerime arkadaşımı götüreceklerini öğrenince alçıyı söktüm. Antrenmanlarıma devam ettim. İlk yarışım olan Kırşehir'de 8. oldum. Sonra çalışmalarıma hiç ara vermeden devam ettim. Beş ay gibi kısa bir süre içinde Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum. 10'uncu sınıfa giderken milli takıma girdim. İsrail'de ilk kez milli takım adına koştum. Çok keyifli bir duyguydu."

Semra Karaaslan, 3 bin metre olimpik deneme yarışmalarında barajı geçtiğini ve Avrupa 23 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'na katılmayı garantilediğini anlattı.

İsveç'te düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini aktaran milli sporcu, şunları kaydetti: "Bademcik taşı düşürmeme rağmen koşmaya ve çalışmaya hiç ara vermedim. Şu anda atlattım. Avrupa Şampiyonası için yoğun tempoda çalışıyorum. Antrenmanlarımız yoğun geçiyor. Bazen günde çift antrenman yapıyorum. Şu anda kısa mesafeli hedefim, Avrupa şampiyonu olabilmek. Asıl hedefim ise Tokyo'da 2020 yılında yapılacak Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılmak ve ülkemi en iyi şekilde orada temsil etmek. Farklı ülkelerden sporcuların arasında start alıp milli formayla birlikte yarışı bitirip kürsüde yer almak ve Türk bayrağımızı dalgalandırmak çok farklı bir duygu. O duygu her şeye değiyor."