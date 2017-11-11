Senegal Dünya Kupası biletini kaptı

Afrika Elemeleri 3. Tur D Grubu maçında Güney Afrika ile karşılaşan Senegal, rakibini Diafra Sakho ve Mkhize'nin kendi kalesine attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

GOLLER İLK YARIDA GELDİ

Maça hızlı başlayan Senegal, 12. ve 38. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Bu goller aynı zamanda maçın da skorunu belirleyen goller oldu.

GRUBU LİDER TAMAMLADILAR

Eski Fenerbahçeli Moussa Sow ve Galatasaray forması giyen Badou NDiaye maçı yedek kulübesinde tamamladı. Güney Afrika'yı 2-0 mağlup eden Senegal, 11 puanla grubu ilk sırada tamamladı. Güney Afrika ise 4 puanda ve son sırada kaldı.