Senegal, Polonya'yı yendi

2002 Dünya Kupası'nda oynadığı ilk maçta Fransa'yı mağlup ederek herkesi şaşırtan Senegal, 16 yıl sonra katıldığı ilk Dünya Kupası'na da galibiyetle başlamış oldu.

Senegal'e kritik galibiyeti getiren goller 37. dakikada kendi kalesine Thiago Cionek ve 60. dakikada M'Baye Niang kaydetti. Polonya'nın tek golü ise 86. dakikada Grzegorz Krychowiak'den geldi.

TARAFTARDAN ISLIKLI PROTESTO

Polonya, ortaya koyduğu futbolla sınıfta kalırken Rusya'ya gelen taraftarlar takımlarının performansını ıslıklayarak protesto etti. Turnuvanın gol kralı adayları arasında gösterilen Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski'de hiçbir varlık gösteremezken sadece frikikten kaleyi yoklayan bir şut yolladı ancak tehlikeli olamadı.

KALECİ İLE DEFANSIN BÜYÜK HATASI

Senegal'in Niang ile bulduğu ikinci golde Polonya savunması ve kaleci Szczesny, büyük bir hatada bulundu. Savunma ve kaleci anlaşamazken araya giren Niang, boş ağlara topu gönderdi. 2018 Dünya Kupası'nda galibiyet alan tek Afrika takımı olan Senegal, Japonya ile birlikte H Grubu'nda 3 puana ulaştı. Turnuva başlamadan önce grubun favorileri arasında gösterilen Polonya ve Kolombiya ise ilk maçlar sonunda puan alamadı. 24 Haziran tarihinde Senegal, Japonya ile Polonya ise Kolombiya ile karşılaşacak.