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Senegal yenilgisi Lewandowski'yi üzdü

2018 Dünya Kupası'na Senegal yenilgisiyle başlayan Polonya'da yıldız golcü Lewandowski'yi maç sonunda karısı Anna Lewandowska teselli etti.

Senegal yenilgisi Lewandowski'yi üzdü
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2018 Dünya Kupası H Grubu maçında Polonya ile Senegal karşı karşıya geldi. 

LEWA MAÇ SONU BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Bayern Münih'in yıldız golcüsü Lewandowski'nin formasını giydiği Polonya kupaya beklenmedik bir sonuçla başladı. Polonyalı futbolcularının büyük hatalarından 2 gol bulan Senegal, maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Kupaya yenilgiyle başlayan Polonya'da ise maç sonu büyük üzüntü yaşandı. Dünyanın sayılı golcüleri arasında yer alan Lewandowski'nin üzüntüsünü ise karısı Anna Lewandowska paylaştı.

Polonya, gruptaki ikinci maçını ise 24 Haziran'da Kolombiya ile oynayacak.

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