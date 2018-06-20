Senegal yenilgisi Lewandowski'yi üzdü

Fenerbahçe'nin önceki gün görevine son verdiği Aykut Kocaman, 1.5 milyon euroluk tazminatının yarısını kulüpte bırakacağını yönetime bildirdi.

Beşiktaş yönetimi, Ricardo Quaresma'yı Çin'e satmaya hazırlanıyor. Portekizli futbolcu da kariyerinin son yıllarını Uzak Doğu'da geçirmeyi planlıyor.

2018 Dünya Kupası'na Senegal yenilgisiyle başlayan Polonya'da yıldız golcü Lewandowski'yi maç sonunda karısı Anna Lewandowska teselli etti.

Başkan Ali Koç'la telefonda görüşen Cocu, Fenerbahçe'de kendisine sabır gösterilirse başarılı olacağına inandığını söyledi.

Galatasaray, devre arasında Inter'den kiraladığı Nagatomo'yu 3 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

FIFA 2018 Dünya Kupası'nda dün oynanan ve Japonya'nın 2-1 kazandığı Kolombiya maçının ardından Japon taraftarlar, tribünleri temizledi.

2018 Dünya Kupası'nda ev sahibi Rusya, Suudi Arabistan'dan sonra Mısır'a da yenerek puanını 6'ya çıkardı.

Rusya Mısır'ı da yendi

Senegal, Dünya Kupası H grubu ilk maçında Polonya'yı 2-1 mağlup etti.

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İngiliz basını: F.Bahçe, Sturridge'i istiyor

İngiliz basınındaki iddiaya göre Fenerbahçe ve Sevilla, Liverpool santrforu Daniel Sturridge ile ilgileniyor.