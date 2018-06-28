Senegal'in Hocası: Başka türlü elenmek isterdik

Kolombiya'ya 1-0 yenilen ve Fair Play kuralı ile Dünya Kupası'na veda eden Senegal'de teknik direktör Aliou Cisse, elenmelerinin ardından konuştu.

TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM

4 puan almasına rağmen turnuva dışında kalan Senegal'in teknik direktörü Cisse, "Takımımla gurur duyuyorum. Senegal gruptan çıkamadı çünkü bunu hak etmedik. Hayat böyledir. Fair play puanlarına göre sıralama kuralı, saygı duymamız gereken bir kural. Başka türlü elenmek isterdik ama böyle oldu. Oyuncularımın mücadelesine üzüldüm." dedi.