Senegal'in Hocası'ndan Rus kadınlara cevap

2018 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performans ile alkış toplayan Senegal'de teknik direktör Cisse, Rus kadınlarının kendisini seks objesi olarak gördüğü iddialarına dair açıklamalarda bulundu.

BENİ BEĞENMELERİNE ŞAŞIRDIM

Tecrübeli teknik adam, yaptığı açıklamada Rus kadınlarının kendisini beğendiğine şaşırdığını ifade etti ve, "Rus kadınlarının beni beğenmesine şaşırdım. Beni seks sembolü olarak gösterdikleri için teşekkürler ancak ben öyle düşünmüyorum. Senegal'de benim gibi çok fazla Aliou var." dedi.

DÜNYA KUPASI'NA İYİ BAŞLADI

Senegal, Dünya Kupası ilk maçında Polonya'yı 2-1 ile geçerek 3 puanı hanesine yazdırmayı başarmıştı. Yeşil-sarı ve kırmızı renklere sahip Senegal, 2. maçını 24 Haziran Pazar günü 18:00'de Japonya ile karşılaşacak.