Senegallilerin ıslıkladığı Mane gözyaşlarını tutamadı

Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal sahasında Ekvator Ginesi'ni konuk etti. Mücadele 1-0 devam ederken mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamayan 26 yaşındaki Senegalli Mane, bu dakikadan sonra tribünlerin protestosuyla karşılaştı.

Karşılaşmanın sonuna kadar ıslıklanan ve yuhalanan Sane, maçın bitiş düdüğüyle birlikte kendini yere bıraktı. Gözyaşlarına boğulan yıldız futbolcuyu arkadaşları teselli ederken Mane, yüzünü formasının altına saklayarak sahanın dışına çıktı.

Yerel medyada çıkan haberlerde ise Mane'nin gözyaşlarına sebep olarak Liverpool'dan takım arkadaşı Mohamed Salah'la girdiği, "Afrika Ulusları Altın Top Ödülü" yarışında geride kalması gösterildi.

ÜLKESİNDE TEPKİ GÖRÜNCE AĞLADI

Mane'nin erkek kardeşi ise maçtan sonra Instagram hesabından bir açıklama yayımlayarak hem bu iddiaları güçlendirdi hem de vatandaşlarına sitem etti.

"Sizin yaptığınız, yani bir ülkenin kendi yıldızını beğenmemesi nadir görülen bir durum." diyen Mane'nin kardeşi açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Tüm Mısır halkı, milli takımda kötü de oynasa Salah'ı destekliyor. Senegalliler asla Koulibaly veya Altın Top için yarışan Sadio Mane'yi desteklemezken binlerce Mısırlı Salah'ın arkasında olacak. Mane, sizin için savaşmaya, kendini oyuna adamaya, Senegal için maksimumunu vermeye ve bayrağını sevip saymaya devam edecek. Bir gün bunu anlayacaksınız ama bunun çok çok geç olabilir."