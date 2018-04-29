Şener: Başka bir bölgede olsaydı topu bırakırdım

Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk yarışını değerlendiren Şener Özbayraklı "Son 3 maçımız kaldı. Şampiyonluk için puan kaybetmeden devam etmemiz gerekiyor. Puan farkı var. Rakiplerimizin puan kaybını bekliyoruz. İnşallah en iyi şekilde maçlarımızı tamamlarız ve biz şampiyon oluruz" dedi.

İNŞALLAH KÖTÜ YORUM YAPMAZLAR

Şener, attığı golde topun Veigneau'nun hassas bölgesine geldiği ve Kasımpaşalı oyuncunun kendisini eleştirdiği yönündeki ifadeler üzerine ise "Gol sevincini ben yaşamadım. Top altıpas içinde. Başka bir bölgede olsaydı topu bırakırdım. O atmosferde onu düşünemiyorsunuz. Bende de moral bozukluğu oldu ama ayıp etmedik. Ben o açıdan bakmıyorum. Nasip bizim içinmiş. İnşallah bunun hakkında kötü yorum yapmazlar" ifadelerini kullandı.

BU ÜLKEDE KAZANMAK İÇİN HER ŞEY MÜBAH

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise Şener Öbayraklı'nın rakibi yerdeyken attığı golle ilgili sorulan bir soru üzerine ise şu cevabı verdi:

"Şener'i bu durumdan dolayı kimse eleştirmez. Gelecek sene kimse bu maçın skorunu hatırlamayacak. Şener o topu taca vursaydı herkes o davranışı hatırlayacaktı. Bu ülkede kazanmak için her şey mübah. Fenerbahçe o pozisyonda topu dışarı atsa da bizi yenebilecek güce sahip bir takım."