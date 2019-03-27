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Şener, Galatasaray'a imza atıyor

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerden Şener Özbayraklı, yeni sezon için Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

Şener, Galatasaray'a imza atıyor
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Gelecek sezonun planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler konusunda da hareketli günler yaşanıyor.

GALATASARAY'LA SÖZ KESTİ

Haber Türk'ün haberine göre, sarı-lacivertlilerde sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan isimlerden biri olan Şener Özbayraklı, Galatasaray ile anlaştı.

Devre arasında Tolgay Arslan ile takas edilmek istenen tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'a gitmeyi kabul etmemişti. Şener'in sarı-kırmızılılarla söz kestiği ve sezonun bitiminin ardından resmi imzayı atacağı öğrenildi. Şener'i kadrosuna katacak olan Galatasaray'ın Mariano'yu Brezilya'ya satacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'ye 2015-2016 sezonun başında 5 milyon TL bonservisle Bursaspor'dan transfer edilen Şener, 110 maçta 5 gollük katkı verdi.

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