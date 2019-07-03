Geçtiğimiz hafta Babel, Ozornwafor ve Adem Büyük'ü açıklayan Galatasaray, dün de Jimmy Durmaz'la Şener Özbayraklı'yı duyurdu.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi bittikten sonra sarı-kırmızılı ekibin yolunu tutan Şener, imza sonrası duygularını ifade ederken Şampiyonlar Ligi vurgusu yaptı.

"İLK KEZ BU DUYGUYU YAŞAYACAĞIM"

2015 yılında Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan deneyimli sağ bek, Devler Ligi'nde boy gösterme şansı elde edemedi. 29 yaşındaki futbolcu Galatasaray formasıyla ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Şener: İlk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım - İZLE

Şener Özbayraklı'nın açıkamaları şu şekilde:

"Çok büyük bir camiaya geldim ve çok heyecanlıyım. Bana gösterilen ilgiden memnumum ve bunun karşılığını vermek için sabırsızlanıyorum. Fatih Hocamın beni tercih etmesi büyük gurur. İnşallah mahçup etmem.

Çok fazla derbi oynadım, bunun heyecanını bilen biriyim. Taraftar desteğinin nasıl olduğunu da bilirim.

Kariyerimde Şampiyonlar Ligi maçı yok, ön eleme oynadım ama Şampiyonlar Ligi'nde oynamadım. Çok üst düzey maçlar olacak, ona göre çalışacağım."



