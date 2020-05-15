Şener Özbayraklı evlendi

4 yıldır birlikte olan Şilan Makal ve Şener Özbayraklı, geçen yılın son aylarında nişan yüzüklerini takmıştı. Ünlü çift, koronavirüs salgını nedeniyle karantina günlerinde sessiz sedasız nikah masasına oturdu.
Florya Sosyal Tesisleri’nde yapılan sade nikaha, koronavirüs salgını nedeniyle sadece aileler katıldı.
EKREM İMAMOĞLU KIYDI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kıydığı nikahta çiftin şahitliğini, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yaptı.
NİKAHI ERTELEMEK İSTEMEDİLER
Çift, önceden belirledikleri nikah tarihini ertelemek istemediklerini ve karar verildiği gibi mayıs ayında evlendiklerini belirtti.
DÜĞÜN ARTVİN'DE
Çift, koronavirüs salgını biterse yaza doğru futbolcunun memleketi Artvin Borçka’da kır düğünü yapmayı planlıyor.