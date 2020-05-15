Arda'dan Fenerbahçe yanıtı: Herkes kendi tarafında güzel

1 Şener Özbayraklı evlendi Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı, bir süredir birlikte olduğu Şilan Makal ile dünyaevine girdi.

2 Galatasaray'da indirim teklifi kabul edildi Futbolcularından maaşlarında yüzde 30'luk indirime gitmelerini isteyen Galatasaray'da, Muslera dışında yabancı oyuncular sıcak yaklaşmayınca oran yüzde 15'e çekildi. Futbolcular, teklifi kabul etti.

3 Galatasaray'da 1 çalışanda koronavirüs tespit edildi Galatasaray Kulübü, koronavirüs testleri sonucunda 1 personelde pozitif vakaya rastlandığını, futbol takımının antrenmanlarının 6 gün süreyle durdurulduğunu duyurdu.

4 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Cengiz ve Çebi'yi aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla aradı.

5 Fatih Terim, ligin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, "Sorumluluk almak hiç kolay değil, aceleci değil temkinli olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

6 Hangi kulüpte kaç koronavirüs vakası var Liglerin devam etmesi için açıklanan tarih yaklaşmaya devam ederken, futbol kulüpleri de koronavirüs testleri sonuçların ortaya çıkan vaka sayıları hakkında bilgilendirme yapmayı sürdürüyor.

7 Ahmet Nur Çebi'nin testi pozitif çıktı Beşiktaş Kulübü, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüse yakalandığını açıkladı.

8 Beşiktaş ve Kasımpaşa'da koronavirüs vakaları Beşiktaş'ta biri futbolcu 8 kişinin koronavirüse yakalandığı açıklandı. Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da ise iki futbolcunun test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

9 Başkan Cengiz'in ameliyat sonrası ilk sorusu G.Saray oldu Beyninde tespit edilen üç ur nedeniyle ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçirdiği operasyonun ardından ilk olarak etrafındakilere, "Neler oluyor Galatasaray'da?" sorusunu yöneltti.