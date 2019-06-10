Şener Özbayraklı, Fenerbahçe fotoğraflarını sildi

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren ve gelecek sezonun kadro planlamasında yer almayan Şener Özbayraklı flaş bir hamlenin altına imza attı.
FENERBAHÇELİ FOTOĞRAFLARINI SİLDİ
2015 yılında Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve 3 sezondur sarı-lacivertli formayı sırtında taşıyan Şener Özbayraklı, Instagram hesabında yer alan Fenerbahçeli fotoğrafların tamamını sildi.
G.SARAY'A GELMESİ AN MESELESİ
Galatasaray için sağlık kontrolünden geçen ve sarı-kırmızılı kulüp ile anlaşmaya varan Şener Özbayraklı'nın yeni sezonda Galatasaray formasını giymesine kesin gözüyle bakılıyor.