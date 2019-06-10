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Şener Özbayraklı, Fenerbahçe fotoğraflarını sildi

Şener Özbayraklı, Instagram hesabından Fenerbahçe'yi takipten çıktı ve tüm Fenerbahçe formalı fotoğraflarını kaldırdı.

| Haber Merkezi
Şener Özbayraklı, Fenerbahçe fotoğraflarını sildi
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Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren ve gelecek sezonun kadro planlamasında yer almayan Şener Özbayraklı flaş bir hamlenin altına imza attı.

FENERBAHÇELİ FOTOĞRAFLARINI SİLDİ

2015 yılında Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve 3 sezondur sarı-lacivertli formayı sırtında taşıyan Şener Özbayraklı, Instagram hesabında yer alan Fenerbahçeli fotoğrafların tamamını sildi.

G.SARAY'A GELMESİ AN MESELESİ

Galatasaray için sağlık kontrolünden geçen ve sarı-kırmızılı kulüp ile anlaşmaya varan Şener Özbayraklı'nın yeni sezonda Galatasaray formasını giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

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