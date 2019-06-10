Şener Özbayraklı, Fenerbahçe fotoğraflarını sildi

Fenerbahçe yeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyuncularla yolları ayırmanın planlarını yapıyor. Futbolcuların yıllık alacakları sarı-lacivertli ekibi zorlayan en önemli faktör.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Muslera, Fernando, Marcao, Luyindama ve Feghouli'nin kesin olarak takımda kalmasını istedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İzlanda'da yaşanan skandal olayların ardından bir açıklama yaptı. Ağaoğlu, "İzlanda maçının Trabzon'da oynanmasını çok isteriz" dedi.

Süper Lig'de top koşturan futbolcular için askerlik vakti geldi. Aralarında Alper Potuk, Serdar Aziz ve İsmail Köybaşı gibi isimlerin de bulunduğu birçok futbolcu birliğine katıldı.

Futbolcular askerliğini hangi illerde yapacak

A Milli Takım kaptanı Emre Belözoğlu'na fırça uzatarak gündeme gelen Belçikalı Corentin Siamang, gazeteci taklidi yapmak için böyle bir harekette bulunduğunu söyledi.

Şener Özbayraklı, Instagram hesabından Fenerbahçe'yi takipten çıktı ve tüm Fenerbahçe formalı fotoğraflarını kaldırdı.

1 İzlanda basını Türk kullanıcının paylaşımını manşet yaptı A Milli Takımımızın kaptanı Emre Belözoğlu'na, bir İzlandalının tuvalet fırçası uzatmasının yankıları sürüyor.

2 İzlandalılar Şenol Güneş'i kızdırdı İzlandalıların havaalanında A Milli Takımımıza yaptığı muamele, başta Şenol Güneş olmak üzere herkesi kızdırdı. İyice motive olan Güneş, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

3 Burak Yılmaz: İzlanda'da havalimanında 3 saat bekletildik Burak Yılmaz, A Milli Takım kafilesinin İzlanda'da uzun süre havaalanında bekletilmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

4 Ahmet Ağaoğlu: İzlanda maçı Trabzon'da oynansın Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İzlanda'da yaşanan skandal olayların ardından bir açıklama yaptı. Ağaoğlu, "İzlanda maçının Trabzon'da oynanmasını çok isteriz" dedi.

5 İzlandalı, Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzattı A Milli Futbol Takımımız, Euro 2020 Elemeleri grup maçı için gittiği İzlanda'da büyük bir saygısızlığa uğradı.

6 Aranan isim Belçikalı çıktı İzlanda havalimanında Emre Belözoğlu'na röportaj yaparken tuvalet fırçası uzatan kişinin Belçikalı Corentin Siamang olduğu öğrenildi.

7 Emre Belözoğlu, uzatılan tuvalet fırçasını görmedi 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçı için İzlanda'ya giden A Milli Takımımıza yapılan saygısızlığa tepkiler çığ gibi büyüyor.

8 Emre'ye fırça uzatan Belçikalı yaşananları anlattı A Milli Takım kaptanı Emre Belözoğlu'na fırça uzatarak gündeme gelen Belçikalı Corentin Siamang, gazeteci taklidi yapmak için böyle bir harekette bulunduğunu söyledi.

9 Fenerbahçe'nin göndermek istediği 4 futbolcu Fenerbahçe yeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyuncularla yolları ayırmanın planlarını yapıyor. Futbolcuların yıllık alacakları sarı-lacivertli ekibi zorlayan en önemli faktör.