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Şener Özbayraklı, Galatasaray'a transfer oldu

Fenerbahçe'den ayrılan Şener Özbayraklı Galatasaray'la anlaştı. Sağlık kontrolünden geçen deneyimli sağ bekin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

Şener Özbayraklı, Galatasaray'a transfer oldu
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Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Şener Özbayraklı'yı kadrosuna kattı. 

YILLIK 1.5 MİLYON EURO ALACAK

Sarı-kırmızılı ekibin sağlık kontrolünden geçirdiği Şener, ilk kez Galatasaray tişörtüyle görüntülendi.

29 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllığına anlaşan Galatasaray, deneyimli sağ beke toplamda 30 milyon TL ödeyecek. Şener böylece yıllık 1.5 milyon euro garanti ücret kazanacak.

Dün Instagram hesabıdaki Fenerbahçe'ye dair tüm fotoğraflarını silen milli futbolcunun kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

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