Şener Özbayraklı, Galatasaray'a transfer oldu

Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Şener Özbayraklı'yı kadrosuna kattı.
YILLIK 1.5 MİLYON EURO ALACAK
Sarı-kırmızılı ekibin sağlık kontrolünden geçirdiği Şener, ilk kez Galatasaray tişörtüyle görüntülendi.
29 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllığına anlaşan Galatasaray, deneyimli sağ beke toplamda 30 milyon TL ödeyecek. Şener böylece yıllık 1.5 milyon euro garanti ücret kazanacak.
Dün Instagram hesabıdaki Fenerbahçe'ye dair tüm fotoğraflarını silen milli futbolcunun kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.