Şener Özbayraklı: Şampiyonluk yaşamak istiyorum

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'ın yeni transferi ŞenerÖzbayraklı önemli açıklamalar yaptı.

Sarı-kırmızılıları tercih eden Şener bu konuya "Fatih Hoca'nın ilgisi buraya gelmemi sağladı. Galatasaray beni tercih etti, ben de burada oynamak istedim ve doğru bir karar verdiğime inanıyorum" şeklinde açıklık getirdi.

ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM

F.Bahçe'ye gitmeden önce eski hocası Şenol Güneş'in çalıştırdığı Beşiktaş'ı tercih etmemesi konusunda bir pişmanlığı bulunmadığını belirten Özbayraklı, dört sezon formasını giydiği Fenerbahçe'de yaşayamadığı şampiyonluğu Galatasaray'da tatmak istediğini belirtti.





Kariyerinin sonunda Fenerbahçeli veya Galatasaraylı olarak anılmak gibi bir düşüncesi bulunmadığını da ifade eden Şener "Önemli olan saygı duyulan biri olarak tamamlamak. Kimsenin tepkisini çekmeden sadece işimi yaparak futbol hayatımı noktalamak istiyorum" diye konuştu. Eeee bir anda sarı-lacivertli formadan sarı-kırmızıya geçen bir oyuncu adına camiaların bakış açıları, reaksiyonu önemli. Şener de bu duruma hazırlıklı.

NEDEN OLMASIN?

Şener Özbayraklı'ya "Fatih Hoca'nın hayali Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Sence önümüzdeki dönemde bu hayal gerçeğe dönüşebilir mi?" şeklinde sorulan soruya "Sistem ve takım yapısı oturduğu zaman başarı zaten geliyor. Galatasaray bunu ligde başardı. Şampiyonlar Ligi çok zor bir lig ama sistem oturursa neden olmasın." yanıtı geldi.



