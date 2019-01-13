Şener Özbayraklı: Şenol Güneş'le çalışmak isterim

Sağ bek transferi yapacak olan Beşiktaş'ın listesinde, Sampdoria'dan Bartos Berezynski, Atalanta'dan Timoty Castagne ve Fenerbahçe'den Şener Özbayraklı yer alıyor.

Güneş gazetesinin haberine göre; Berezynski hem 2023'e kadar sözleşmesi hem de piyasasının yüksek olması sebebiyle zor görünürken, Castagne ve Şener'in gerçekleşme ihtimali yüksek oyuncular.

TEKRAR ÇALIŞMAK İSTERİM

Beşiktaş, özellikle Tolgay’ı çok isteyen Sarı-Lacivertliler’den hem Şener, hem de 4 milyon euro talep ederken, görüşmeleri sürdüren Serdal Adalı bu transferi sonlandırabilirse sağ bek sorunu da çözümlenmiş olacak.

Beşiktaş'a gelmek istediğini söyleyen Şener, "Şenol Hoca'yla Bursaspor'da beraber çalıştık. Onun verdiği şans sayesinde Fenerbahçe'ye transfer oldum. Kendisine karşı saygım büyük. Onunla yeniden çalışmak isterim" ifadelerini kullandı.