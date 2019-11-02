Şener Özbayraklı'nın sakatlığı ciddi

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray'a bir oyuncusundan kötü haber geldi.

Karşılaşmanın 54. dakikasında arka adalesinden sakatlanan Şener Özbayraklı, oyuna devam edemedi. undefined Yürüyerek oyundan çıkan Şener'in yerine Mariano oyuna dahil oldu.

"UZUN SÜRE OLMAYACAK GİBİ"

Maçın ardından Şener'in durumu sorulan Fatih Terim, "Şener Özbayraklı talihsiz sakatlık yaşadı. Mariano ile birlikte çok önemli oyuncu. Real Madrid maçı gibi maçlarda hızlı oyunculara ihtiyacımız var. Uzun süre olmayacak gibi." bilgisini paylaştı.