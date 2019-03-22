Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından 17 yıl sonra tekrar kurulan Senkronize Kayak Milli Takımı, nisan ayında ABD'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi üçüncü dönem kamp çalışmalarına Palandöken Kayak Merkezi'nde başladı.
ABD'nin Colorado eyaletindeki Aspen şehrinde 11-13 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Dünya Senkronize Kayak Şampiyonası öncesi Uludağ ve Kartalkaya'da hazırlık yapan milli takım, Erzurum'daki 3 bin 200 rakımlı Palandöken Kayak Merkezi'nde kampa girdi.
Tanınmış isimlerin yer aldığı milli takım kadrosu, TKF Başkan Vekili Fatih Kıyıcı'nın yanı sıra, Cem Hakko, Ender Alkoçlar, Mustafa Sandal, Doruk Kaya, Üstün Özbey, Atakan Alaftargil, Arif Alaftargil, Metin Polat, Çetin Şirvani ve Tunç Taşdemir'den oluşuyor.
Kaptanlığını Cem Hakko'nun yaptığı 11 kişilik milli takım, Fransız antrenör Marc Garcia gözetiminde Palandöken Kayak Merkezi'nin aydınlatılmış pistlerinde günde 8 saat antrenman gerçekleştiriyor.
Senkronize Kayak Milli Takımı, Aspen'den umutlu VİDEO