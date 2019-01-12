Şenol Güneş'in oyun planı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın transferinden sonra taktik anlayışını yıldız isme göre şekillendirecek.

Sürekli olarak gruplar halinde pas ağırlıklı ve araya adam kaçırarak gol pozisyonu yakalama çalışması yaptıran Güneş'in amacı, Burak Yılmaz merkezli bir oyun sistemini uygulatma isteği.

BURAK'I ARA PASLARIYLA BESLEYECEKLER

DHA'nın haberine göre, Burak'ın genel oyun yapısının da bu şekilde olması Antalya'daki çalışmaların Burak olmasa bile o varmış gibi yapılması, Güneş’in Yılmaz'a olan güvenini gösteriyor.

Yeni sistemde 3 kilit oyuncu daha olacak. Bunların içinde en önemlisi de orta sahada Burak ile paslaşmayı sağlayacak ve onu sürekli araya kaçıracak Ljajic, Dorukhan ve Oğuzhan üçlüsü olacak.

3 oyuncudan da pas oranında yüksek isabet isteyen Güneş'in Burak'a yardımcı olarak belirlediği oyunucu ise Ryan Babel. Babel'den sol kanattan ikinci santrfor gibi sürekli ceza sahasına girmesini isteyen Şenol Güneş'in, Quaresma planı ise yine aynı.

BABEL İKİNCİ FORVET GİBİ OYNAYACAK

Antrenmanlardaki hırsı ve çalışma isteğiyle kampın dikkat çeken oyuncularından olan Quaresma, kanat ortalarında yine baş rolü üstelenecek.

Tecrübeli teknik adamın Burak daha ceza sahana girmeden hızlı ortalar yapılması isteği Quaresma tarafında kampta bol bol çalışıldı. Portekizli yıldız, aynı tip ortaları Mario Gomez ve Cenk Tosun’a da sıkça yapmış ve başarılı sonuçlar alınmıştı.