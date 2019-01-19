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Şenol Güneş: 13 yabancı olduğunu biliyorduk

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, esame listelerini gördüğünde Akhisarspor'un kadrosunda 13 yabancı olduğunu fark ettiklerini söyledi.

Şenol Güneş: 13 yabancı olduğunu biliyorduk
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Süper Lig'in ikinci yarısı Akhisarspor-Beşiktaş maçıyla başladı. Siyah-beyazlı ekibin 3-1 kazandığı mücadeleye, ev sahibi takımın yaptığı kural hatası damga vurdu.

"13 YABANCI OLDUĞUNU BİLİYORDUK"

Maçtan sonra basın toplantısında konuşan Şenol Güneş, Akhisarspor'un kural hatası yaptığını fark ettiklerini belirterek, "Oyunun başında kural hatası olduğu belliydi. 8 yabancı oyuncu sahada, 5 yabancı oyuncu da kulübede vardı. Ama bizim için ne olursa olsun önemli olan çıkıp oynamaktı. Sıkıntı olan, kart gördüğünüzde geçerli oluyor. Bu Vida'ya yansıdı. Bizim için kartlar fazla oldu. İtiraz kararını yönetim verir. Maçtan önce listeyi görmemize rağmen biz oyun oynamak istedik. Hatta 3-0'iken daha ciddi oyun görmek istiyordum." dedi.

Şenol Güneş: 13 yabancı olduğunu biliyorduk - İZLE

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