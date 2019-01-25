Şenol Güneş 2 futbolcunun affedilmesini istedi

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan futbolcular hakkında Şenol Güneş'ten yeni bir istek geldi.

Siyah-beyazlı takımda Tolga Zengin, Gökhan Töre, Vagner Love ve Tolgay Arslan süresiz kadro dışı bırakıldı. Şenol Güneş 4 futbolcudan 2'sinin affedilmesini istedi.

TOLGAY VE LOVE SATILSIN İSTİYOR

Şenol Güneş, disiplinsiz davranışlar sergileyen Tolga Arslan ve bir türlü kendisinden istenileni veremeyen Vagner Love'ı takımında düşünmediğini ve bu isimlerin satılması gerektiği yönetime iletti.

TOLGA VE GÖKHAN TÖRE AFFDEDİLSİN

Ancak deneyimli teknik adam, Tolga Zengin ve Gökhan Töre hakkında aynı şeyleri düşünmüyor. Kadroda derinlik oluşturmayı hedefleyen Güneş, Tolga ve Gökhan'ın affedilmesi için yönetime istekte bulundu.

Tecrübeli hocanın iki futbolcu hakkında düşündükleri şu şekilde:

"Rizespor maçıyla çok iyi bir giriş yapmıştı ancak yine sakatlandı. Oynayabilmesi için gitmesini istedim. Ancak takımda kalırsa o da şans bulabilir. Kalitesi belli bir futbolcu

Tolga Zengin'e üzüldüm. Sezon sonunda zaten sözleşmesi bitiyordu ve olumsuz bir şey yoktu. Yönetim böyle bir karar aldı. Bu konuda fikir ayrılığı yaşadık."