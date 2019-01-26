Şenol Güneş: 2 puan kaybettik

Süper Lig’in 19. haftasında sahasında BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, maçın ardından soruları yanıtladı.

"KAZANABİLECEĞİMİZ BİR MAÇTA 2 PUAN KAYBETTİK"

Favori oldukları maçta sahaya kazanmak için çıktıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, “Oyun kontrolü de bizdeydi. Rakibin kontra oynamasını engellemeye çalıştık. Oyun üstünlüğü lehimize olmasına rağmen düşündüğümüz skoru yakalayamadık. Beklenmeyen şekilde gol yedik ama tepkimizi çabuk verdik. Oynadığımız oyun rakibi yenecek kadar yeterliydi. Hücumda özellikle ikinci yarıda araya atılan paslarda, şutta etkisiz kaldık. İlk yarıda şut olarak etkinliğimiz vardı. Rakibe göre etkinliğimiz skora yansımadı. Oyun kendi kalitemizin altında olsa da kazanabileceğimiz bir maçtı. Arzu olarak oyunculara bir şey söyleyemem. Rakip fizik olarak iyi direndi. Gol de bulunca moralleri arttı. Bizim için kaybedilen 2 puan var burada” dedi.

QUARESMA'NIN KIRMIZI KARTI

Maçta kırmızı kart gören Quaresma’nın takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Güneş, “Quaresma’nın kalıp kalmaması yönetimle-oyuncu arasındaki bir durum. Bugün sahada istekliydi. Gayretleri olmasına karşın daha etkin olabilirdi. Lens’in de gayretleri oldu. Her ikisi de pas hataları yaptı. Kırmızı kart pozisyonuna uzaktım ama yanlış bir hareketti. Rakibin agresifliğini bizim oyuncularımız daha sakin karşılamalıydı. Yanlış yaptığı bir gerçek” dedi.

Rakibin ikinci yarıda sahasında kaldığını da sözlerine ekleyen Şenol Güneş, “Öndeki oyuncuların bireysel özelliğiyle gol bulmaya çalıştılar. Orta sahada Adem’in top kayıpları çok fazla oldu. Hücumdan dönen topları alıp üstünlük kurmamız gerekirken, tam tersi olunca savunmada kopma oldu. Öndeki oyuncularımız baskı yapma konusunda biraz zayıf kaldı” ifadelerini kullandı.

"MİRİN'İN SAKATLIĞI BİZİ ETKİLEDİ"

Kadro dışı kalan Gökhan Töre ve Tolgay konusunda herhangi bir gelişme olmadığını söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Yönetim tarafından verilmiş kararlar var. 2 sene önce şampiyon olduk. Bu maçı kazanabilirdik. Şampiyon olduğumuzda bundan daha kötü oynayıp kazandığımız maçlar da vardı. Bu sene başarısızız. Bizim beklediğimiz oyun ve skor bu değil. Bu tip maçları kaybetmemek gerekiyor ama Erzurumspor’un da bir direnci vardı” dedi.

Mirin’in sakatlığı konusunda da konuşan Güneş, “Savunmada bizim gibi takımların değişiklik yapması doğru değil. Kasımpaşa maçında da oldu. Bugün Vida yoktu ve Mirin de devam edemedi. Bu sefer hücumda etkili olabilmek için forvet ve orta sahaya yardımcı olacak Mustafa’yı düşündüm ama bu sefer de Adem ve Dorukhan yalnız kaldı. Adem beklediğimiz oyunu oynasaydı daha farklı olabilirdi. Caner’in kampta idman eksikliği vardı. Sakatlık ve oyunun gidişi, bugün hamlelerimizi etkiledi. Kısmen ikinci yarıda etkili olduk ama beklediğimizin altında kaldık. Burak’ın golcülüğü iyi ama fizik olarak rakibin rahat oynamasını sağladı. Burak’ı daha sonra da oyuna sokarak başlayabilirdik. Mirin’in sakatlanması bizim açımızdan ekstra bir durum oldu” açıklamasında bulundu.

"ŞAMPİYONLUK HEDEFİYLE HAREKET EDİYORUZ"

Zirveyle arasındaki puan farkına bakmadıklarını söyleyen Şenol Güneş, “İşimize bakacağız. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Biz kazansak da şampiyonluğumuz garanti değil, rakip de kazanabilir. Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bugün 2 puan kaybettik, bundan sonrakileri kazanmak istiyoruz. Şampiyonluk bir hedeftir ve bu hedefle hareket ediyoruz. Beşiktaş’ın bu yarışta olduğuna inanıyoruz ve sonuna kadar da mücadele edeceğiz” dedi.

Takımdaki oyuncularla ilgili kendisinin fikirleri olduğunu ancak kararları yönetimin verdiğini söyleyen Güneş, “Bir oyuncunun teknik tarafı var ve ekonomik tarafı var. Ricardo elimizdeki bir oyuncu. Sadece sizin ve yönetimin demesiyle olmaz, oyuncunun da istemesi önemli. Pepe’yi aldık, şimdi gitti. Babel gitti. Bunlar olabiliyor. Ben oynatıyorum, yarın ne olur bilemiyorum. Babel’in hiç gitmesini düşünmezdim ama gitti. Bunları tekrar tekrar konuşmak doğru değil. Kulübün iç bünyesinde oyuncularla birleştirilip karar verilecek konulardır” diyerek sözlerini tamamladı.