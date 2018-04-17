Şenol Güneş 20 yıldır Kadıköy'de galibiyet göremiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 30 yıllık kariyerinde 6 farklı takımla Fenerbahçe deplasmanında çıktığı 23 maçta sadece bir Türkiye Kupası'nda galip gelebildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2 biten maçın rövanşında 19 Nisan Perşembe günü Fenerbahçe ile derbide karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, kazandığı büyük başarılara rağmen sarı-lacivertli takıma karşı Kadıköy'de istediği sonuçları almakta zorlandı.

20 YILDIR GALİBİYET YÜZÜ GÖREMİYOR

Güneş, Trabzonspor, Boluspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ın başında Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Teknik direktörlüğe 1988 yılında başlayan tecrübeli futbol adamı, 6 ayrı takımla Fenerbahçe'ye konuk olduğu 20 lig maçında da galip gelemedi. Bu maçların 15'ini kaybeden Güneş'in takımları, 5 kez beraberlik aldı.

TEK GALİBİYETİ KUPADA

Şenol Güneş, Süper Lig'de Ülker Stadı'nda galibiyet alamamasına rağmen kupada Kadıköy'den istediğini Bursaspor'un başında almıştı.

Tecrübeli teknik adamın yönetimine Bursaspor, 2014-2015 sezonunda Türkiye Kupası yarı finalinde 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında 21 Mayıs 2015'te Kadıköy'e geldi. Güneş'in takımı Kadıköy'den 3-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılıp finalist olmayı başardı.

2 YENİLGİ 1 BERABERLİK

Şenol Güneş, iki lig şampiyonluğu yaşadığı Beşiktaş ile de Kadıköy'de hiç kazanamadı.

Beşiktaş'la 3 kez Kadıköy'e gelen Güneş, bu maçlarda 2 yenilgi, 1 beraberlik aldı.