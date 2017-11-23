Şenol Güneş: 3 yıl üst üste şampiyon olmalıyız

Siyah-Beyazlılar’ın başarılı teknik adamı Şenol Güneş, dün yapılan takım çalışması öncesinde oyuncularını tebrik etti.

Tecrübeli çalıştırıcı, Porto’yla 1-1 berabere kalıp Devler Ligi’nde üst tur bileti almalarının çok önemli bir başarı olduğunu söyledi.

AYNI BAŞARIYI TEKRARLAMALIYIZ

Güneş, “Şampiyonlar Ligi’ndeki bu başarımızla ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösterdik. Hepinizi gönülden tebrik ediyorum. Şimdi bu turnuvayı bir kenara bırakıp ligdeki hedeflere odaklanma zamanı. Unutmayın ki seneye de Şampiyonlar Ligi’nde olmak çok önemli. Bunun için de Süper Lig’de son 2 sezonda elde ettiğimiz başarıyı tekrarlayıp şampiyon olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İLK YARIYI LİDER KAPATMALIYIZ

Ligde 12 haftanın sonunda 22 puanla lider Galatasaray’ın 4 puan gerisinde olduklarını hatırlatan Güneş, “Malatyaspor maçıyla birlikte kazanmaya başlamamız gerekiyor. Süper Lig’de ilk yarının sonuna kadar tüm maçlarımızdan 3 puanla ayrılıp araya lider olarak gitmeye odaklanmalıyız” yorumunda bulundu.