Şenol Güneş 6 maçlık seri yakaladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ankaragücü’nü 4-1 yendikleri karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş ile 6 maçlıl galibiyet serisi yakalayan tecrübeli teknik adam, gözünü Galatasaray derbisine dikti.

Çarşamba gününden itibaren derbiye hazırlanacaklarını dile getiren Şenol Güneş, “Şu anda önümüzdeki maça bakacağız. Galibiyetin getirdiği 3 puan var. Kendi oyunumuz ve gücümüz olmalı. Bunu sahaya tam yansıtmalıyız. Çarşambadan itibaren de Galatasaray maçına hazırlanacağız. Şu anda yapmamız gereken tek şey maç kazanmak." dedi.