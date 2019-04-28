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Şenol Güneş 6 maçlık seri yakaladı

Ankaragücü maçının ardından konuşan Güneş, çarşamba gününden itibaren Galatasaray maçına hazırlanacaklarını söyledi.

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Şenol Güneş 6 maçlık seri yakaladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ankaragücü’nü 4-1 yendikleri karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş ile 6 maçlıl galibiyet serisi yakalayan tecrübeli teknik adam, gözünü Galatasaray derbisine dikti.

Çarşamba gününden itibaren derbiye hazırlanacaklarını dile getiren Şenol Güneş, “Şu anda önümüzdeki maça bakacağız. Galibiyetin getirdiği 3 puan var. Kendi oyunumuz ve gücümüz olmalı. Bunu sahaya tam yansıtmalıyız. Çarşambadan itibaren de Galatasaray maçına hazırlanacağız. Şu anda yapmamız gereken tek şey maç kazanmak." dedi.

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