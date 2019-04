Süper Lig'de 27. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, ikinci devrenin formda takımlarından Çaykur Rizespor'u 7-2 mağlup etti ve puanını 50'ye çıkardı.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa şu açıklamalarda bulundu:

"BAZI MAÇLAR YORUMLARA SIĞMAZ"

Beklentilerin dışında bir sonuç olduğunu belirten deneyimli hoca, ''7-2'lik skora bakarak Rizespor'u kötülemek doğru değil. Futbol ilginç bir oyun. Tabii ki doğru işler yaptık. Gol attık, goller yedik. Zaman zaman oyun üstünlüğünü rakibe verdik, hatalarımızın çok olduğu bir maçtı ama genel anlamda pozisyon olarak beklediğimiz gibi bir maç oldu. Lehimize yansıyan bu skor her şeyi doğru yaptık demek değil ama iyi işler yaptık. Maçtan önce böyle bir sonucu beklemiyorduk. Beklentilerin dışında bir sonuç oldu. Yorumlara sığmaz bazı maçlar, bu da öyle oldu.'' dedi.

Şenol Güneş: 7 gol attık diye iyi değiliz VİDEO



"GÖZE HOŞ GELEN BİR FUTBOL VARDI"

Rizespor'u oldukça başarılı bulduğunu ifade eden Güneş, ''Rizespor'a başarılar diliyorum. Onları çok başarılı buluyorum. Güzel bir zemin vardı. Futbol anlamında özellikle hücuma ağırlık veren, göze hoş gelen bir futbol vardı. Rizespor da ikinci yarıda bizden daha az puan kaybetmiş bir takımdı. Maçın sonlarında koptular.'' diye konuştu.

"7 GOL ATMAK, İYİ OLDUĞUMUZU GÖSTERMEZ"

''Her oyuncumdan daha iyi olmalarını isterim'' diyen Şenol Güneş, ''Güven ve Rıdvan oyuna girdikten sonra çok iştahlılardı. Her oyuncumdan bunu beklerim. Tarihe bakarak bazı şeyler söylenebilir ama benim için o önemli değil. Öyle maçlar oynadık ki 7'den fazla atmamız gerekirken kaybettik. Asıl önemli olan iyi futbol, iyi sonuçtur. Tabii ki böyle ilkleri başarmak, tarihe geçmek önemli. Vida zaten kariyeri olan bir oyuncu. İyi işler de yaptı ama zannedersem yediğimiz ilk golde ofsaytı bozan da oydu. Sonuç olarak her oyuncumdan daha iyi olmalarını isterim.'' dedi ve sözlerini konuştu.