Şenol Güneş A Milli Takım'ın başına geçiyor

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin görevden ayrılmasının ardından başkan Fikret Orman ve bazı yöneticiler ile sürekli ters düşen ve fikir uyuşmazlığı yaşayan Şenol Güneş, A Milli Takım için artık geri sayıma geçti.

ŞENOL GÜNEŞ SICAK BAKIYOR

Basına yansıyan haberlerin aksine Beşiktaş'tan sözleşme uzatma teklifi almadığını ve bu teklifin gelmesi halinde de değerlendireceğini ifade eden Şenol Güneş, A Milli Takım'da çalışmaya sıcak bakıyor.

SporX kaynaklı habere göre, Türkiye Futbol Federasyonu'nun da Mircea Lucescu'nun görevine son vererek A Milli Takım'ın başına getirmek istediği Şenol Güneş ile bir süredir temas halinde olduğu ve Beşiktaş'ın alacağı kararı beklediği kulislerde her geçen yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

TFF ARNAVUTLUK MAÇINA ŞENOL HOCA İLE ÇIKMAK İSTİYOR

22 Mart'ta Arnavutluk ile oynanacak olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ilk maçına da Şenol Güneş yönetiminde çıkmak isteyen Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş ve Şenol Güneş ile bu konuda sıcak temas halinde.

Süper Lig devam ederken Şenol Güneş ile yollarını ayırmaya sıcak bakmayan Beşiktaş Yönetimi'nin sezon sonunda deneyimli teknik adam ile kesin olarak yollarını ayırması ve Güneş'in de A Milli Takım ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

BAŞKA İHTİMAL DE VAR

Türkiye Futbol Federasyonu ve Beşiktaş için bir ihtimal daha var. Mart ayında Şenol Güneş'i takımın başına getirmek isteyen Türkiye Futbol Federasyonu, Güneş'in sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta devam etmesine de sıcak bakıyor. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile bu konu hakkında son değerlendirmesini yapacak olan TFF Yönetimi, Orman ve Güneş'in kararının ardından stratejisini belirleyecek.