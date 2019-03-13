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Şenol Güneş, Abdullah Avcı ile görüştü

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir kulübünü ziyaret ederek teknik direktör Abdullah Avcı ile fikir alışverişinde bulundu.

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A Milli Futbol Takımı ile Arnavutluk ve Moldova maçlarına çıkacak teknik direktör Şenol Güneş, Medipol Başakşehir kulübünü ziyaret edip Abdullah Avcı ile görüştü.

ZİYARETTE BULUNDU

A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağı müsabakalarda teknik direktörlük görevini üstlenecek olan Şenol Güneş, Medipol Başakşehir Kulübü'nün ziyaret etti.

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile bir araya gelen deneyimli çalıştırıcı, Avcı ile fikir alışverişinde bulundu

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