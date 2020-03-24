Şenol Güneş: Acil şifalar diliyorum

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayınladı.
Türk Milli Takımlarının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şenol Güneş, şu ifadelere yer verdi:
"Galatasaray Teknik Direktörü, kıymetli meslektaşım Fatih Terim'in koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine acil şifalar diliyorum. İnşallah, en kısa zamanda görüşeceğiz."