Şenol Güneş, Adriano'yu orta sahada oynatacak

Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş'i gelecek hafta oynanacak Göztepe maçı öncesi cezalı oyuncular düşündürüyor. 1-0 kazanılan Alanyaspor maçında Tolgay, Atiba ve Oğuzhan'ın sarı kart görmesiyle cezalı duruma düştüler.

TOLGAY-ATİBA-OĞUZHAN CEZALI

Quaresma’nın da cezalı olması sebebiyle Beşiktaş’ın evinde oynayacağı Göztepe maçında neredeyse orta saha oyuncusu kalmadı. Ayrıca Jeremain Lens’in haftalardır forma şansı bulmasına rağmen performansının giderek düşmesi de teknik heyete endişe veriyor.

Orta sahada oynayabilecek isimlerden olan Necip Uysal'ın da bu sezon ligde sadece 3 maça ilk 11'de başlamış olması da bir başka olumsuzluk olarak dikkat çekiyor.

Lens, Necip, Talisca, Babel ve Medel’in Göztepe maçına ilk 11’de başlaması durumunda yedek kulübesinde orta sahada görev alabilecek isim yok gibi. Gökhan Töre geçen hafta ilk defa 18 kişilik kadroya girebilmişti. Maç kondisyonu olmayan Töre dışında siyah-beyazlıların bu sezon başka bir orta saha oyuncusu yok.

ORTA SAHA MEDEL-ADRİANO İKİLİSİNE EMANET

Şenol Güneş orta alandaki bu zorluğu Adriano ile aşmayı planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, daha önce forma giydiği Sevilla ve Barcelona'da zaman zaman orta sahada da görev yapan Adriano'yu Medel'in yanında oynatması bekleniyor.

Bu arada Alanyaspor maçında 90 dakika forma giyen Caner Erkin’in performansını çok beğenen Güneş, bu oyuncuyu Göztepe karşısında ilk 11’de sahaya süreceği öğrenildi.