Şenol Güneş: Aile olmak istemeyenler var

A Milli Takım'da alınan 4-0'lık Moldova galibiyeti sonrası teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli hoca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Futbol bir oyun, hatalarıyla, doğrularıyla... Türkiye'de mesaj verdik, 'Birlikte bu işi başaralım' dedik. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. EURO 2020'ye gitmek istiyoruz. Bir tek İzlanda mağlubiyetimiz var. 6 puan bekliyorduk ve aldık. Nifak tohumu bize yakışmaz."

"MİLLİ TAKIM, HERKESİN TAKIMI"

"Milli Takım, herkesin Milli Takım'ı. Benim üzerimden Milli Takım'a vurmak iyi bir şey değil. Anlamayanlara söylüyorum, bu ülke güzel bir ülke, bize hakaret edenleri de seviyoruz."

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Güneş, ilk 20-25 dakika fazla pozisyon bulamadıklarını belirterek, "Andorra maçı ile bu müsabakadaki düşüncemiz aynıydı. Oyun akıcılığı bakımından saha zemini daha uygundu. Oyun da skor da kendiliğinden geldi. Böyle takımları hep yenmemiz gerekiyor. Sürprize izin vermedik. İki maçta 6 puan aldık. 2020 Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz. Yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

"MİLLİ TAKIM HAKARETİ HAK ETMİYOR"

A Milli Futbol Takımı'nın iyi yolda olduğunun altını çizen Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Gruba baktığımızda yerimizi olumsuz olarak görmüyoruz. İzlanda'yı yenseydik daha rahattık. Yolumuz devam ediyor. İyi durumdayız. İzlanda beraberliği ve galibiyeti olsa bitmişti. Arnavutluk zor bir takım. Deplasmanda da iyi oynuyorlar. Tanıyorlar bizi. Bir ay zamanımız var. Ekim ayında oynayacağız. Bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum. İyi niyetle oynuyorlar. Biz bir ekibiz. Aile havasını herkese yaymak istiyoruz. Aile olmak istemeyenler biraz daha saygılı olsun. Milli takım hakareti hak etmiyor. Kimse yapmasın bunu artık."





"SAMİMİ DESTEK İSTİYORUZ"

A Milli Futbol Takımı'na yönelik eleştirilerin haksız olduğunu savunan deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birlikte başaracağımızı söyledik. Halktan bu sıcaklığı görüyorum. Eleştiri adı altında hakarete varan şeyler oluyor. Bu, kültürümüzün geriye gitmesine neden oluyor. Kötü sonuçlar aldığımızda tabii eleştiri olacak. Ancak yok saymak ve istememek... Geçmişten beri yapılan böyle şeylerin değişmesi lazım. Her şeyi birlikte yapalım. Samimi destek istiyoruz. Arnavutluk ile zor bir maç oynayacağız. Taraftarla bütünleşip oyunumuzun da üstüne koyarak daha iyi olacağımızı düşünüyoruz."

"HERKESİN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Son olarak milli takıma başarısız olduğu süreçte de destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Şenol Güneş, "Bu, Türkiye'nin milli takımı. Başarısız olduğu ve tökezlediği zamanda da herkesin milli takımı. Ne olur saygılı eleştiri yapalım. Buna Türkiye'nin ihtiyacı var. Kavga etmeden konuşalım. Daha iyi olacak. Kadromuz yeni. Şu anda yarışıyoruz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.