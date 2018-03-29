Şenol Güneş, Alanyaspor maçı kadrosunu belirledi

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Messi, 6-1'den sonra tribünleri terk etti

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Video Hakem, Türkiye'de ilk kez hatalı bir kararı düzeltti

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Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak, Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinde Fırat Aydınus görev yapacak.

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Türkiye için gurur gecesi vardı. Philadelphia 76ers takımında oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova FETÖ'cü Enes Kanter ile karşılaştı, blokla yere serdi.

Brezilya Milli Takımı'na davet edilen ancak hiç süre alamayan Talisca'nın büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi. Yıldız futbolcuya Taffarel moral verdi.

Talisca'yı Taffarel teselli etti

İngiliz basını, Arsenal'in Freiburg forması giyen Çağlar Söyüncü'yü 30 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katacağını yazdı.

Çağlar için Arsenal devrede

Futbol sonrası için yatırım yapmaya başlayan Messi, Ibiza'da bir oteli 29.5 milyon euroya satın aldı ve otelin gecelik fiyatını 600 euro olarak belirledi.

A Milli Takımımızın katılamadığı 2018 Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemler açıklandı. Ülkemizi dev organizasyonda Cüneyt Çakır temsil edecek.

Azerbaycan-Makedonya maçında uygulanan Video Hakem Sistemi, Halis Özkahya'nın verdiği yanlış bir kararı düzeltmişti. O anda hakemler arasında yaşanan diyaloğun kayıtları yayınlandı.

1 Milli gururumuz Ersan İlyasova'dan FETÖ'cü Enes'e blok Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Türkiye için gurur gecesi vardı. Philadelphia 76ers takımında oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova FETÖ'cü Enes Kanter ile karşılaştı, blokla yere serdi.

2 İsmet Badem: Babası Mehmet'i dövüyor Yaşadığı ağır psikolojik rahatsızlık nedeniyle aylardır Atatürk Havalimanı'nda yaşayan Mehmet Şanlı'yla konuşan İsmet Badem, "Babasından dayak yiyor" dedi.

3 İlk Video Hakem kararında yaşanan diyaloglar Azerbaycan-Makedonya maçında uygulanan Video Hakem Sistemi, Halis Özkahya'nın verdiği yanlış bir kararı düzeltmişti. O anda hakemler arasında yaşanan diyaloğun kayıtları yayınlandı.

4 Ahmet Ağaoğlu başkanlığa aday oldu Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, başkanlığa aday olduğunu resmen açıkladı.

5 3 büyüklerden vergi teşekkürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vergi kanununu onaylamasının ardından 3 büyük kulüpten teşekkür mesajı geldi.

6 Aziz Yıldırım: Doktorlar başkanlık yapabilirsin dedi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bir taraftarın "Sağlığınız nasıl?" sorusuna, "Check up yaptırdım. Doktorlar, '3 yıl daha başkanlık yapabilirsin' dediler" şeklinde cevap verdi.

7 Talisca'yı Taffarel teselli etti Brezilya Milli Takımı'na davet edilen ancak hiç süre alamayan Talisca'nın büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi. Yıldız futbolcuya Taffarel moral verdi.

8 F.Bahçe, sayılmayan şampiyonluklar için başvuru yapacak Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu, arşiv taramalarının tamamlanmak üzere olduğunu, ve 1959'dan önceki şampiyonluklar için başvuru yapacaklarını söyledi.

9 Tevez, cezaevinde sakatlandı Arjantinli Tevez yine sıra dışı bir olayla gündeme geldi. Yıldız futbolcu hapisteki kardeşini ziyareti sırasında oynadığı maçta sakatlandı.