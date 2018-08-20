Şenol Güneş: Allah yardım etti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, BB Erzurumspor maçının ardından basın toplantısında açıklamalar yaptı.

OYUNCULARINA 'ANTRENMAN' GÖNDERMESİ

Oyuncuları eleştiren Güneş, "Antalya, Bursa, Partizan maçları önemli. Buralardan kayıpsız geçmeliyiz. Perşembe Partizan. Ardından Antalya. Sıkışık bir dönem olacak. 3 deplasmana gittik. Oyuncularımız daha iyi oynamalı. Kalitelerini gösterseler daha farklı olurdu. Erzurumspor, kalitesine göre çok iyi oynadı. İnşallah böyle devam ederler. Biz de, bu tempoyla güzel bir antrenman yaptık. Allah'ın yardımı, oyuncuların gayretiyle kazandık." dedi.

"OĞUZHAN'IN OYNAYABİLECEĞİ BİR OYUN ORTAYA ÇIKMADI"

Maçı değerlendiren Güneş, "Düşündüğümüz gibi oyun olmadı. Negredo kafaya çıkar, Ricardo orta atar, Babel soldan girer, Oğuzhan ara toplar atar, oyunu organize eder diye düşündük. Fakat, iki tane savaşçı oyuncu oynattığımız dönemde, öndeki oyuncularla rakibi karşılamadık. Hem de istediğimiz oyunu oynayamadık. Rakip de uzun toplar attı. Orta saha kurgusu ortaya çıkmadı. Bir değişiklik çıkması gerekiyordu. Oğuzhan'ın oynayacağı bir oyun ortaya çıkmadı. Oğuzhan bizim için çok önemli. İlk yarıda birçok oyuncumuz da bir değişiklik yapmak için bu hamleyi yaptık. Olumlu yansıyınca devam ettirmeye çalıştık. Kenardaki oyuncularımız hazır zaten. Caner ve Lens çok iyi durumda. Dinlendirme amaçlı kenardaydılar. Bir de Ryan Babel ile Medel'i dinlendiremedik." şeklinde konuştu.

"ELEŞTİRMEK İÇİN FUTBOL LAZIM"

Tecrübeli teknik adam, "Rakım da etkiledi bizi. Tesadüf oldu yurt dışından gelince. Direkt gelmemiz işimize geldi. 3 günlük kamp da yeterli gelmedi. 15 gün gerekiyor. Fakat, nefes almak bile zor oluyor. İster rakip, hava, hakem mazeret bulacaksak işin içinden çıkamayız. Bizim takım ekonomik, teknik ve yetenek olarak da iyi bir takım. Bu kadar yatırım yapılan bir takım her türlü şartta savaşması gerekiyor. İkinci yarıdaki oyun beni umutlandırdı. Mağlup gelseydik ne söyleyecektik. Ne top tuttuk, ne savunma yaptık, ne hücum ettik. Bunun konuşulur tarafı yok. Futbolu eleştirmek için futbol olması lazım. İlk yarı yoktu bu." ifadelerini kullandı.