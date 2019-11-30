Şenol Güneş: Almanya ve Fransa gelsin

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruplar bu akşam Bükreş'te çekilecek kurayla belli olacak.

"EN GÜÇLÜLERİ İSTİYORUM"

Kura çekimine katılmak için Romanya'ya giden Şenol Güneş, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, zorlu rakiplerle oynamak istediklerini belirtti.

"Kimin çıkacağı önemli değil" diyen Güneş, "Bundan sonra bizim ne yapacağımız önemli. Rakip ayırmıyorum, fark etmez ama en güçlüler gelsin" dedi.

"Aklınızdan geçen takımlar yok mu?" şeklinde soruya ise Güneş şöyle cevap verdi: "Almanya olsun, Fransa olsun. İkisi de gelebilir, teknik olarak mümkün. İzlanda da gelsin hatta. Ben en güçlülerle oynamak istiyorum"

*EURO 2020'ye gitmeyi garantileyen 20 takım içinde yer almayan İzlanda'nın, Uluslar Ligi play-off etabından turnuvaya katılma şansı bulunuyor.