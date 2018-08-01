Şenol Güneş: Asıl sorunumuz takımın forveti kim

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, B36 Torshavn ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam Fabri'nin gönderilmesinin ardından takımın kaleci sorunu yaşayıp yaşamayacağı hakkında yöneltilen soruya, asıl sorunlarının kaleci değil forvet olduğunu söyledi.

Güneş, "Aslında sorunumuz şu: 'Şu anda santrforumuz kim?' Cevabı net değil." dedi.

TOLGA'DAN MEMNUNUM

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Fabri'nin gitmesi bizim gündemimizde yok. Kaleci transferi de şu anda gündemde değil, Tolga'dan da memnunum, gayet iyi gidiyor, sözleşmesi de devam ediyor. Kalecinin durumunu bir sıkıntı olarak görmüyorum. Aynı parayı verip Fabri gibi bir kaleci almak doğru değil"





ASIL SORUN FORVET

"Negredo ve Vagner Love'ı beğeniyorum. Boşta olsalar 'alalım' diyebilirim. Slimani şimdi konuşuluyor, yazılıyor, alabiliriz, maliyeti yüksek ama buraya geldiği zaman olmayabilir, verim alamayabiliriz. Aslında sorunumuz şu: 'Şu anda santrforumuz kim?' Cevabı net değil."





TOSİC'iN GİDİŞİ KAYIP

"Vida gider mi? Başka biri gider mi? Bilmiyorum. Geçen sene takım yaparken de sıkıntımız vardı, bu sezon da var ama Enzo fizik ve çalışma olarak iyi. En az verim beklenen Tosic'in gidişini kayıp olarak görüyorum, bunu da söyleyeyim."

