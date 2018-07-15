Şenol Güneş, Babel'in satılmasını istemiyor

Beşiktaş, Ryan Babel için Flamengo ile 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varmıştı.

Ancak hem Hollandalı yıldızın sıcak bakmaması hem de teknik direktör Şenol Güneş'in oyuncuyu kullanmak istemesi bu transferi engelledi.

VİDA VE QUARESMA SATILABİLİR

Babel'i önümüzdeki sezon da takımında görmek isteyen tecrübeli hoca gerekçesini ise yönetime şu sözlerle açıkladı:

"Maddi kaygılarla Vida'yı satmak istemenizi anlayabilirim. İlerleyen yaşı nedeniyle Quaresma'ya gelen teklifleri de değerlendirmek doğru olabilir. Ancak takımı bu kadar bozmak yanlış olur. Babel benim için çok önemli bir oyuncu. En azından yeni sezonda takımda kalmalı, sonra sözleşmesini uzatıp onu da satabilirsiniz. Şu anda bir yere gitmesine izin vermiyorum."