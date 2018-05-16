Şenol Güneş Babel'in transferine sıcak bakmıyor

Beşiktaş transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna katacağı isimlerle görüşmelerini sürdürürken, bir yandan da takımdaki futbolculara gelen teklifler konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş'ta bu sezon sergilediği performansla alkış toplayan Ryan Babel için teknik direktör Şenol Güneş'in raporu belli oldu.

FEYENOOR'DAN TEKLİF VAR ŞENOL HOCA İZİN VERMEDİ

Beşiktaş'ta Babel için transfer teklifleri gelmeye başladı. Siyah beyazlı yönetim, Feyenoord'dan gelen teklif üzerine Şenol Güneş'in görüşüne başvurdu.

Deneyimli teknik adam, Babel'i kesinlikle göndermek istemediğini ve transfere onay vermediğini belirtti. Beşiktaş yönetimi, Babel'in transferine bu nedenle onay verme ihtimalinin düşük.

BU SEZON ÇOK KATKI VERDİ

Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında transfer ettiği Ryan Babel, geçen yılın aksine daha skorer bir kimlikle mücadele ediyor. Ryan Babel, 12'si Spor Toto Süper Lig golü olmak üzere 44 resmi maçta forma giydi ve 14 gol kaydetti. Ryan Babel bu maçlarda ayrıca 6 da asist yaptı.