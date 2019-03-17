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Şenol Güneş: Bana kalbini verene ihanet etmem

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-0 kazandıkları Göztepe maçı sonrası geçen hafta kendisini istifaya davet eden siyah-beyazlı taraftarlarla ilgili konuştu.

Şenol Güneş: Bana kalbini verene ihanet etmem
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Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Burak Yılmaz'ın kafa golüyle rakibini 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşma sonrası taraftarlara mesaj yolladı.

GÖNÜL KIRILMASI VAR

Geçtiğimiz hafta istifaya davet edilen tecrübeli teknik adam, "Herhangi olumsuzluk yok. Gönül kırılması olduğunu düşünüyorum, onu hissettim. Sevgimde, kalbimde hiçbir kaybım yok. Bana kalbini verene ihanet etmem. Bana kalbini verenin kalbine ihanet etmem" dedi.

SİNAN AKÇIL DİNLEDİM, AKLIMA TARAFTAR GELDİ

Güneş, "Taraftarın sevgisine karşılık vermek gerekiyor. Geçen Sinan Akçıl'dan bir şarkı dinliyordum. 'Kalbini bana verdiğin için çok teşekkür ederim sevgilim' diye sözü var. Onu dinleyince taraftarı düşündüm, kalbim de temiz, sevgim de temiz devam ediyorum" şeklinde konuştu.

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