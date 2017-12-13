Şenol Güneş: Bayern kurası hakkında konuşmayacağım

Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisaspor'da ile 1-1 kalan Beşiktaş son 16'ya kaldı. Maç sonunda basın karşısına çıkan teknik direktör Şenol Güneş, Bayern Münih kurası hakkındaki soruyu yanıtsız bıraktı.

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"FATİH'İN HIRSI OYUNCULARINA YANSIDI"

Güneş basın toplantısında, "Genç ve dinamik bir takımla oynadık. Hırslıydılar. Teknik direktör Fatih Tekke, kenardaki hırsını futbolcularına da yansıttı. Bizim için de iyi bir antrenman maçı oldu. Son maçlara oynamayan veya az oynayan oyunculardan yararlanmaya çalıştık. Sonuç olarak 1-1 bitmesi oyunun hakkıydı" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş: Bizim için de iyi bir antrenman maçı oldu VİDEO





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"MÜNİH MAÇI HAKKINDA KONUŞMAYACAĞIM"

Güneş, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih eşleşmesiyle ilgili yorumunun sorulması üzerine ise, "Maçla ilgili yorum yapmayacağım. Kamuoyu her şeyi konuşuyor. Bizim önümüzde ligde Osmanlıspor maçı var, ona hazırlanacağız. Zamanı gelince bu maça çalışırız" şeklinde konuştu.