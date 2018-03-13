Şenol Güneş: Bayern Münih'i yenecek gücümüz var

Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile oynayacakları rövanş maçı öncesi futbolcularıyla bir toplantı yaptı.

İlk maçta alınan 5-0'lık mağlubiyet dolayısıyla Alman devi karşısında turu geçme şanslarının neredeyse kalmadığını söyleyen tecrübeli hoca, "Şampiyonlar Ligi'nde birinci hedefimiz gruptan çıkmaktı. Rekorlar kırarak bunu başardık. Gönül daha ileri gitmeyi isterdi ama Allianz Arena'da rakiple başa baş şekilde mücadele ederken bir anlık hata neticesinde 10 kişi kaldık ve farklı mağlup olduk. Şimdi stadımızda, taraftarımızın önünde Bayern Münih'i misafir edeceğiz. Ligde güzel bir seri yakaladık. Bu maçta da sizlerden yeteneklerinizi sahaya yansıtmanızı istiyorum." dedi.

"HER TAKIMI YENECEK GÜÇTEYİZ"

Bayern Münih'i yenebileceklerini ifade eden Güneş şöyle konuştu: "Birlikte hareket eder, oynadığımız oyundan keyif alırsak taraftarlarımızın da desteğiyle Bayern Münih'i de yenebiliriz. Her takımı yenebilecek güce sahip olduğumuzu gösterelim. İlk turda zaten Şampiyonlar Ligi'ne ait bir takım olduğumuzu kanıtladık. Şimdi de stada gelenlere, karşılaşmayı izleyenlere Beşiktaş'ın gücünü, neleri başarabildiğini bir kez daha gösterelim"

BAYERN'DE 4 EKSİK VAR

Öte yandan Bayern Münih'in kamp kafilesi belli oldu. İlk maçı Almanya'da 5-0 kazanan Bayern Münih, İstanbul'da ideale yakın bir kadro ile geliyor. Bayern Münih'in kadrosunda sakatlıkları bulunan Neuer, Coman ve Tolisso ile Arjen Robben dışında eksik bir oyuncu bulunmuyor.

Bayern Münih'in Beşiktaş maçı kadrosu;



