Şenol Güneş: Bayern Münih'ten korkmuyoruz

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, yarın akşam deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye saati ile 22:45'te başlayacak olan dev karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş'in iddialı sözlerini hatırlayalım...

Güneş, Bayern Münih'le ilgili verdiği röportajda Alman devinden korkmadıklarını söylemişti.

İşte o röportaj:

BEN HİÇBİR TAKIMDAN KORKMAM

"Bayern Münih'e karşı kendi futbolumuzu oynayacağız" diyen Şenol Güneş, "Ben hiçbir takımdan korkmam. Herkesin yorumuna saygı duyuyorum. ‘Gruptan çıkamaz’ da demişlerdi. Bayern maçında benim oynayacağım futbol önemli. Rakibimiz evet güçlü. Onların da bizim de dönemimiz önemli. Grupta her zaman kendi futbolumuzu oynamaya çalıştık. Bayern’de de aynı şeyi yapacağız. Monaco’nun da iyi oyuncuları vardı. Ama biz günümüzdeydik." şeklinde konuştu.

Güneş, "Şampiyonlar Ligi finalini oynamak isterdim, ama şu anda hazır değiliz. Sonra da benim sürem yeter mi onu bilmiyorum! Benim hayatımda her şey oldu. Benim için kupa, ödül önemli değil. Ben bir işi yapıp karşılığını alırsam bu bana keyif veriyor. Milli Takım'da İtalya maçını sen de hatırlarsın çok keyif almıştım. İdmanda bile keyif almalıyız. Herkesi şaşırtmalıyız. Halk da bunu yakalıyor. ‘Beşiktaş top oynamak istiyor’ diyor. Ben geride kalmama rağmen bunu söylüyorum. Beşiktaş’ın bana verdiği bu görev gerçekten gurur verici." dedi.

MUHTEMEL 11

Beşiktaş'nın muhtemel 11'i: Fabri, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Atiba, Medel (Tolgay), Quaresma, Babel, Talisca, Negredo