Şenol Güneş: Ben de hakemden şikayetçiyim

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası'nda berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"SOLDADO ŞİKAYETÇİ, KART GÖRMEDİ"

Roberto Soldado'nun kart görmemesini eleştiren Şenol Güneş, "Ben konuşunca ceza alıyorum. Soldado şikayetçi, hiç kart görmeden çıkan oyuncu olur mu? Soldado 5-6 kez faul yaptı ama kart almadı. Bunu suçlamak için söylemiyorum. Burada yorumcuları dinliyorum, herkes algı yapıyor. Son dakikada penaltı var mı, uzaktım. Ricardo'nun kırmızı kartı, yaptığı doğru değil ama hep algı yapılıyor." ifadelerini kullandı.

BEN HAKEMDEN ŞİKAYETÇİYİM

Açıklamalarına devam eden Şenol Güneş "Ben konuşunca ceza alıyorum. Hocayı dinledim, ima ettiği şey hakem. Ben hakemden şikayetçiyim, ağzımı açamıyorum. Hep algı yapıyor. Ben de hakemden memnun değilim ki zaten." şeklinde konuştu.

QUARESMA CEVAP VERMEYECEK

Ricardo Quaresma'nın kırmızı kartıyla ilgili soruya yanıt veren Şenol Güneş, "Ricardo ne yaptı bilmiyorum. Rakibi kendisine vurursa bile cevap vermeyecek. Maçı izleyince kimin ne yaptığını görürüz, şu an söyleyeceklerim boşa gider." dedi.