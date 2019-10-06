Şenol Güneş: Ben Trabzonspor'un kendisiyim

Yıllar sonra ay-yıldızlı ekibimizin başına geçen Şenol Güneş, 6 maçta 15 puan toplayarak milli takımı liderliğe taşıdı.

Adım adım EURO 2020'ye koşan milliler, cuma günü sahasında Arnavutluk'u konuk edecek.

Kritik karşılaşma öncesi bir röportaj veren Güneş, EURO 2020 ve 2022 Dünya Kupası'nı katılmak istediğini, bu iki turnuvanın ardından teknik direktörlük kariyerini sonlandıracağını söyledi.

"BEN MÜZENİN KENDİSİYİM"

Trabzon'da kendisine gösterilen tepkiler hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, "Ben Trabzonspor'un kendisiyim. Bana müzeyi gezdiriyorlar, ya müzenin kendisiyim ben. Beni oradan koparamazsın. Bana kızabilir, beni sevmeyebilirsin" dedi.