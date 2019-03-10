Şenol Güneş: Beni protesto edenler azınlıktı

Beşiktaş'ın Konyaspor'u son dakika golüyle 3-2 yendiği maça siyah-beyazlı taraftarların Şenol Güneş'i istifaya davet ettiği anlar damga vurdu. Hem yönetimi hem de Güneş'i istifaya davet eden taraftarlara, deneyimli hoca maçın ardından cevap verdi.

"ÇOĞUNLUK, AZINLIĞI BASTIRMALIYDI"

Mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa konuşan Güneş, tazminat yüzünden istifa etmediği yönünde çıkan iddialara, "Bizim namusumuz paradan önce gelir. Böyle bir şey yok" diyerek cevap verdi.

Güneş, taraftarların kendisini istifaya çağırması hakkında ise şöyle konuştu: "Beşiktaş taraftarı beni sevsin diye gelmedim, onlar beni çağırdı ben de tribüne gittim. Neye kırıldım, olumsuz bağıranları aklı selim taraftar susturabilirdi. Beni istifaya çağıranlar azınlık bir gruptu, çoğunluk olanlar diğerlerini bastırmalıydı."

Deneyimli çalıştırıcı istifa etmeyeceğini söyledi.