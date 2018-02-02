Şenol Güneş: Beşiktaş şampiyonluğa oynar

2-2 sonuçlanan Bursaspor maçının ardından "Fazla hata yaptık ve 2 puan kaybettik" diyen Şenol Güneş, "İster ben olayım, ister başkası olsun Beşiktaş takımı şampiyonluğa oynar" dedi.





"POZİSYONLARI GOLE ÇEVİREMEDİK"

"Oyuncularımdan memnunum ama hataları fazla yaptık" diyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "1-0’dan sonra ikinci golü bulabilirdik. Tempoyu arttıramadık. Rakip de bizimkilerin yardımıyla goller attı. Bizim gibi büyük takımlar böyle gol yememeli. 1-0 öndeyken böyle gol yemek doğru değil. Gol pozisyonlarımızı gole çeviremedik. Rakip golleri atınca söylenecek bir şey yok. Bütün oyuncular ellerinden gelen gayreti gösterdiler” açıklamasında bulundu.





"BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUĞA OYNAR"

Güneş, “Şartlar ne olursa olsun futbol oynayacağız. Bizim inancımız futbol oynayarak kazanmak. Hedef şampiyonluktur. Bugün de kazanmak için sahaya çıktık. Berabere kaldık. Sezon başında da söyledim, ister ben olayım, ister başkası olsun Beşiktaş takımı şampiyonluğa oynar” şeklinde konuştu.