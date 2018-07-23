Şenol Güneş: Beşiktaş'ın ismi şampiyonluğa oynar

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın kamp sürecini değerlendirdi.

Güneş, hem kulübün birbiri ardına yaptığı futbolcu satışları hem de kamp dönemi ile ilgili görüşlerini Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'e anlattı.

Güneş "Negredo'nun durumunu ne olacak ?" sorusuna "Negredo, Beşiktaş'ın oyuncusu ama eğer kulüp bulursa gidebilir. Geçen sezon en pahalı oyuncuları aldık ama beklediğimizin altında katkı yaptılar. Kulübe külfet oldu. Negredo şu an takımda en yüksek parayı alıyor. Oynamadığı zaman kendisi bile bunun altında ezilir. Pahalı bir oyuncuyu yedek tutmaktansa, gitsin kulüp bulsun. Onun yerine oynayan futbolcu ya da iyi oynayan oyuncu, transfer dönemi geldiğinde o paraları isteyebilir. Bunlar tartışma konusu olur, huzuru bozabilir. Parası kulüpte bekleyen oyuncu varsa, sen de gidip büyük paralar verip bir oyuncu alırsan ister istemez huzursuzluk olabiliyor." şeklinde cevap verdi.

BEŞİKTAŞ'IN İSMİ BİLE ŞAMPİYONLUĞA OYNAR

Beşiktaş'ın mevcut kadrosu şampiyon olabilir mi?

Beşiktaş'ın ismi bile şampiyonluğa oynar. Fenerbahçe, Galatasaray için de bu geçerli. Sorunlarımız var, ama bunlara rağmen yarışın içinde olabileceğimizi düşünüyoruz.

SİZE BİLE SORULUYOR BANA NİYE SORULMASIN

Transfer yapılırken size danışılıyor mu?

"Elbette. Bana soruluyor, scout ekibine soruluyor, menajerlere soruluyor, hatta gazeteciler var, size de soruluyor. Size soruluyor da bana niye sorulmasın (gülüşmeler). Ama son kararı hep yönetim veriyor. Marcelo'yu alırken öyle aldık. Satıldı, şimdi daha da değerlendi. 20 milyon Euro'ya çıktı fiyatı. Başkan ayrı, hoca ayrı olmaz. Ekonomik ve idari kararları başkan verir, teknik kararları ben veririm. fikirlerimi de söylüyorum. Takımda hep eksik oluyor, bu da son derece normaldir."





GÜNEŞ HEP AYNIDIR AMA BAZEN ÖNÜNE BULUT GELİR



Beşiktaş'taki 4'üncü yılınıza giriyorsunuz. 4 yıl önceki Güneş ile şimdiki Güneş arasında ne fark var?

Güneş değişmez. Bazen bulutlar olur, bazen hava kapalı olur ama Güneş hep aynıdır, değişmez. Bazen önüne bulut gelir. Bazen yakar, bunaltır. Bazen gözüne gelir rahatsız olursun. Ben de karakter olarak aynıyım. İlk geldiğim gün nasılsam, iş heyecanı olarak değişen bir şey yok.

