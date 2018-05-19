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Şenol Güneş Bilal'in alınmasını istedi

Başkan Fikret Orman'ın 'Emre Mor'u alalım' önerisini geri çeviren Şenol Güneş, Feyenoord forması giyen Bilal Başacıkoğlu'nun transfer edilmesini istedi.

Şenol Güneş Bilal'in alınmasını istedi
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Beşiktaş'ta gözler Feyenoord'un 23 yaşındaki yıldızı Bilal Başacıkoğlu'na çevrildi.

Hollanda'da yıldızını parlatan genç oyuncu teknik direktör Şenol Güneş'in radarına girdi.

EMRE'YI DEĞİL BİLAL'İ ALIN

Siyah beyazlıların Başkanı Fikret Orman'ın Şenol Güneş'e "Emre Mor'u kiralık verecekler, ne dersiniz?" diye sordu. Şenol Güneş ise, Başkan Orman'a "Feyenoord'da forma giyen 23 yaşındaki Bilal Başacıkoğlu'nun alınmasını isterim" yanıtını verdi.

Bu gelişmenin ardından rota Beşiktaş'ta Hollanda'ya çevrildi. Feyenoord'un genç yıldızının gelecek sezon siyah-beyazlı formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

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