Şenol Güneş Bilal'in alınmasını istedi

Çalımbay: Güzel bir şekilde bitirdiğimiz için mutluyuz

THY Euroleague Final Four yarı finalinde Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı mükemmel bir savunma oyunuyla 76-67 yenen son şampiyon Fenerbahçe Doğuş üst üste 3. kez adını finale yazdırdı.

2015 yılında iflas ettiği için amatör kümeye düşürülen Parma, yeniden Serie A'ya çıktı.

Spor Toto Süper Ligi 2017-2018 sezonunun şampiyonu, bu akşam oynanacak maçların ardından belli olacak. Lider Galatasaray, ipi göğüslemeye en yakın aday olarak gözüküyor.

Burak Yılmaz ile prensipte anlaşmaya varan Beşiktaş yönetimi, Trabzonspor'un kapısını çalacak. Bordo-mavililerin istediği rakam 3.5 milyon euro.

Fernando Muslera, Galatasaray bu akşam şampiyon olursa kupa sayısında Aziz Yıldırım'ı yakalamış olacak.

Göztepe maçı öncesi oyuncularıyla son kez konuşan Fatih Terim, Galatasaray'ın son maçlarda şampiyonluk kaybetmediğini ifade etti.

1 Süper Lig'de şampiyon belli oluyor Spor Toto Süper Ligi 2017-2018 sezonunun şampiyonu, bu akşam oynanacak maçların ardından belli olacak. Lider Galatasaray, ipi göğüslemeye en yakın aday olarak gözüküyor.

2 Parma Serie A'ya döndü 2015 yılında iflas ettiği için amatör kümeye düşürülen Parma, yeniden Serie A'ya çıktı.

3 Muslera Aziz Yıldırım'ı yakalıyor Fernando Muslera, Galatasaray bu akşam şampiyon olursa kupa sayısında Aziz Yıldırım'ı yakalamış olacak.

4 Trabzon'un Burak için istediği rakam Burak Yılmaz ile prensipte anlaşmaya varan Beşiktaş yönetimi, Trabzonspor'un kapısını çalacak. Bordo-mavililerin istediği rakam 3.5 milyon euro.

5 Pepe Çin'i değil Beşiktaş'ı seçti Beşiktaş'ın Portekizli stoperi Pepe, Çin'den gelen 37 milyon liralık teklifi reddetti.

6 Aykut Kocaman şampiyonluğa inanıyor F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Çıkmadık candan ümit kesilmez beyler" diyerek oyuncularını motive etmeye çalıştı.

7 Beşiktaş, Musa Çağıran'ı transfer ediyor Beşiktaş yönetimi, Süper Lig'den düşen Osmanlıspor'un başarılı orta saha oyuncusu Musa Çağıran ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı.

8 Fenerbahçe ile Beşiktaş Marcano'nun peşinde Fenerbahçe ve Beşiktaş, Porto ile sözleşmesi sona erecek olan Marcano için girişimlere başladı. Tecrübeli stoperi Avrupa'nın dev kulüpleri de istiyor.

9 Şenol Güneş Bilal'in alınmasını istedi Başkan Fikret Orman'ın 'Emre Mor'u alalım' önerisini geri çeviren Şenol Güneş, Feyenoord forması giyen Bilal Başacıkoğlu'nun transfer edilmesini istedi.