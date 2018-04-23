Şenol Güneş: Bir canımız var onu da veririz

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 30. haftada Evkur Yeni Malatyaspor'u 3 golle geçti ve puanını 62'ye yükseltti.

Maçın ardından çok sert açıklamalarda bulunan Güneş, Fenerbahçe derbisindeki güvenlik görevlilerin Beşiktaşlı yetkililerle kavga etmesi hakkında, "Bu güvenlikçilerin hepsinin temizlenmesi lazım sahalardan" dedi.

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BİR CANIMIZ VAR ONU DA VERİRİZ

Güneş, "Bu güvenlikçilerin hepsinin temizlenmesi lazım sahalardan. Biz güvenlikçilere kızımızı çocuğumuzu emanet ediyoruz, onlar adam dövüyor. Görüntüler var. Tünellere girmiyorum, oralara girecek olsam daha çok şey var. Kavgaysa onu da yaparız. Bir canımız var onu da veririz." şeklinde konuştu.

50 SENEDİR BUNUN SAVAŞINI VERDİM

Tecrübeli teknik adam, "Konu bana geliyor ben üzülüyorum. Konuyu ben mi çıkardım? Taşı ben mi attım? Gerçeği söyleyemiyorsunuz ki... Beşiktaşlı öyle diyor, Fenerbahçeli böyle diyor. Kültürümüz bitmiş, ahlak bitmiş. 50 yıl önce futbol için 'Serserilerin, ahlaksızların işi' diyorlardı. Ben 50 sene bunun savaşını verdim. Şimdi de serserilerin, ahlaksızların bu sporun içine ettiğini görüyorum." dedi.